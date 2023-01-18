مسرور بارزاني يبحث في دافوس خطط توسيع تصدير المنتجات المحلية

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 أن الاقليم ينوي تنويع الاستثمار في مختلف القطاعات ويوسع من حجم تصدير المنتجات المحلية الى دول العالم .

قال مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان في حسابة على تويتر من سويسرا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2023 : كلي إصرار على الاهتمام بايجاد طرق تجارية جديدة وتصدير المنتجات المحلية إضافة الى القطاع المصرفي والطاقة والتكنلوجية المالية .

وأضاف بارزاني ، حكومة أقليم كوردستان صدرت منتجات الرمان الى عدد من دول الخليج منها السعودية وعمان والبحرين ودولة الامارات ، مشيرا انه جاري العمل لتصدير منتجات محلية أخرى مثل العنب والعسل .

وكان مسرور بارزاني قد ألتقى الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 في منتدى دافوس الذي يستمر لخمسة أيام ، بعدد من شخصيات العالم مثل يوسف علي المدير التنفيذي لمجموعة شركة لولو الهندية ومقرها في دولة الامارات ، وهاني ويس المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم صاحب سلسلة هايبرماركت العالمية ، إضافة الى محمد السويدي المدير التنفيذي لشركات ( ADQ ) الاماراتية .

مشروع تصدير المنتجات المحلية الى الاسواق العالمية جزء من خطط حكومة أقليم كوردستان لتنويع منابع الاقتصاد الى جانب قطاع النفط بالاضافة الى توسيع العلاقات التجارية لاقليم كوردستان مع دول العالم .

وكان رئيس حكومة أقليم كوردستان قد أشار أن باستطاعة الاقليم تأمين إحتياجات الاسواق المحلية من السلة الغذائية لكوردستان والعراق .