سیاسة

مسرور بارزاني يبحث في دافوس خطط توسيع تصدير المنتجات المحلية

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مسرور بارزاني مع وكالة رويترز في دافوس
مسرور بارزاني مع وكالة رويترز في دافوس
کوردستان

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 أن الاقليم ينوي تنويع الاستثمار في مختلف القطاعات ويوسع من حجم تصدير المنتجات المحلية الى دول العالم .

قال مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان في حسابة على تويتر من سويسرا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2023 : كلي إصرار على الاهتمام بايجاد طرق تجارية  جديدة وتصدير المنتجات المحلية إضافة الى القطاع المصرفي والطاقة والتكنلوجية المالية .

وأضاف بارزاني ، حكومة أقليم كوردستان صدرت منتجات الرمان الى عدد من دول الخليج منها السعودية وعمان والبحرين ودولة الامارات ، مشيرا انه جاري العمل  لتصدير منتجات محلية أخرى مثل العنب والعسل .

وكان  مسرور بارزاني قد ألتقى الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 في منتدى دافوس الذي يستمر لخمسة أيام ، بعدد من شخصيات العالم  مثل يوسف علي المدير التنفيذي لمجموعة شركة لولو الهندية ومقرها في دولة الامارات  ، وهاني ويس المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم صاحب سلسلة هايبرماركت العالمية ، إضافة الى محمد السويدي المدير التنفيذي لشركات ( ADQ  ) الاماراتية .

مشروع تصدير المنتجات المحلية الى الاسواق العالمية جزء من خطط حكومة أقليم كوردستان لتنويع منابع الاقتصاد الى جانب قطاع النفط بالاضافة الى توسيع العلاقات التجارية لاقليم كوردستان مع دول العالم .

وكان رئيس حكومة أقليم كوردستان قد أشار أن باستطاعة الاقليم تأمين إحتياجات الاسواق المحلية  من السلة  الغذائية لكوردستان والعراق .

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