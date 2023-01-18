وزير الداخلية يعلن إجراء تعديلات على خطة الحفل الختامي لخليجي 25

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، 18 كانون الثاني 2023 إجراء تعديلات على خطة الحفل الختامي لخليجي 25، فيما أشار إلى تعزيز أمن الملاعب وحفظ القانون بقوات إضافية.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في البصرة وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "زرنا محافظة البصرة للاطلاع على آخر الاستعدادات التي أجرتها قيادة عمليات البصرة في موضوع حماية وتأمين المباراة النهائية وحفل اختتام خليجي 25"، مبينا "أننا اطلعنا على الخطط التي أعدت، وسنلتقي برئيس الاتحاد عدنان درجال بشأن موضوع التذاكر".

وأضاف، أن "الاستعدادات جيدة وكل الإجراءات مهيأة لمواجهة الحشود البشرية التي ستصل إلى المحافظة"، مشيرا إلى أنه "تم إجراء تعديلات على الخطة وتعزيزها من أمن الملاعب وحفظ القانون".

ودعا الشمري "المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات دخول إلى عدم التوجه للملعب وإشغال القوات الأمنية والتجمهر أمام البوابات"، مشددا على ضرورة "التعاون مع القوات الأمنية والاستماع إلى إرشاداتها".