مجتمع

نائب رئيس البرلمان يبحث مع رئيس شبكة الإعلام التوجه نحو الخطاب الوطني الشامل

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نائب رئيس البرلمان مع رئيس شبكة الاعلام
نائب رئيس البرلمان مع رئيس شبكة الاعلام
العراق

 

أربيل (كوردستان 24 ) - بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله مع رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، الیوم الاربعاء 18 كانون الثاني 2023 سبل الارتقاء في أداء الشبكة بما يعزز من دور الإعلام والتوجه نحو الخطاب الوطني ومواكبة التطورات والأحداث.

وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عبد الله استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الأربعاء رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم والوفد المرافق له من الكوادر الفنية والإدارية في الشبكة".

وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالسبل الكفيلة للارتقاء بواقع العمل في أداء الشبكة بما يعزز من دور الإعلام والتوجه نحو الخطاب الوطني الشامل من خلال قنوات البث والإرسال ومواكبة التطورات والأحداث بكل مهنية.

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