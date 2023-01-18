خالد الفالح لمسرور بارزاني: وفد استثماري سعودي سيزور إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني (يناير) 2023، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية خالد الفالح.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن وفداً رفيعاً من المستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين سيزور العراق وإقليم كوردستان لبحث الفرص الاستثمارية والارتقاء بالعلاقات التجارية.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال تنويع مصادر الدخل، والاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والخارجيين.