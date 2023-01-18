رئاسة كوردستان توجه دعوة للقوى السياسية وترحب بالتقدم بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء بياناً دعت فيه القوى السياسية الكوردستانية كافة إلى تنحية خلافاتها وحل مشاكلها عبر الحوار، كما رحبت بالتقدم المستمر في المباحثات بين أربيل وبغداد.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان إنها "ترحب بالزيارة الأخيرة لوفد حكومي من الولايات المتحدة برئاسة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، برفقة المبعوث الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة آموس هوكستين".

وجاء في البيان "نعيد تأكيد دعمنا والتزامنا بعلاقة ثنائية قوية ومثمرة بين الحكومة العراقية، بما في ذلك إقليم كوردستان، وحكومة الولايات المتحدة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن "إقليم كوردستان يواجه تحديات متعددة وأوقات مضطربة، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف، وتحديداً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني".

ودعت رئاسة إقليم كوردستان "الأطراف السياسية كافة إلى تنحية خلافاتها جانباً والالتزام بحل مشاكلها من خلال الحوار والتفاهم وبقلب مفتوح".

وأضافت "ما يوحدنا أكبر بكثير مما يفرقنا، ويجب علينا جميعاً أن نتصرف بمسؤولية حتى نتمكن من استعادة الاستقرار والوحدة، وحماية مصالح شعب إقليم كوردستان وتعزيزها".

ورحبت رئاسة الإقليم بـ"التقدم المستمر بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، وبينما واجهنا صعوبات في الماضي، فنحن متفائلون بأننا سنكون قادرين على حل المشاكل العالقة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحكومته في إطار الدستور العراقي".