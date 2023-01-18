سیاسة

بالفيديو | مسرور بارزاني يؤكد تلبية احتياجات الخليج من الأمن الغذائي

"نتطلع إلى التعاون في الخدمات المصرفية"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني دافوس 2023

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء تلبية احتياجات دول الخليج من الأمن الغذائي.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "أرسينا علاقات متينة مع الخليج".

وأرفق رئيس الحكومة مقطع فيديو لسلسلة من لقاءاته التي عقدها مع وزراء خليجيين في إطار مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي 2023.

وقال "نحن نلبي احتياجاتهم من الأمن الغذائي، ونشرع الفرص في التكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى التعاون في الخدمات المصرفية".

وعبّر مسرور بارزاني عن اعتزازه بدعمهم.

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