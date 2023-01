بالفيديو | مسرور بارزاني يؤكد تلبية احتياجات الخليج من الأمن الغذائي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء تلبية احتياجات دول الخليج من الأمن الغذائي.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "أرسينا علاقات متينة مع الخليج".

وأرفق رئيس الحكومة مقطع فيديو لسلسلة من لقاءاته التي عقدها مع وزراء خليجيين في إطار مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي 2023.

وقال "نحن نلبي احتياجاتهم من الأمن الغذائي، ونشرع الفرص في التكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى التعاون في الخدمات المصرفية".

وعبّر مسرور بارزاني عن اعتزازه بدعمهم.

We’ve forged strong ties with the Gulf.



We’re addressing their food security needs, opening up opportunities in fintech and exploring synergies in banking.



I’m humbled by their support.#wef23 #KurdistanInDavos pic.twitter.com/ciFj4GN0br