سیاسة

وفاة 70 شخصا على الأقل جراء البرد القارس في أفغانستان

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط وفاة أفغانستان البرد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الأفغانية الأربعاء، وفاة 70 شخصا على الأقل خلال أسبوع بسبب موجة البرد القارس في بلد يكافح واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات في وسط أفغانستان وشمالها، بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سجلت ولاية غور وسط البلاد أدنى درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع.

وقال مدير الأرصاد الجوية محمد نسيم مرادي لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذا الشتاء هو الأبرد إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة... نتوقع استمرار موجة البرد لمدة أسبوع آخر أو أكثر".

تشهد كابول والعديد من الولايات الأخرى في البلد الفقير انخفاض درجات الحرارة منذ 10 كانون الثاني/يناير. وسجلت ولاية غور وسط البلاد أدنى درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير. وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات في وسط أفغانستان وشمالها، بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مشاهد من مناطق ريفية لعائلات مشردة متجمعة حول نار للتدفئة، بينما تجمع الأكثر حظا في العاصمة المغطاة بالثلوج حول مواقد الفحم التقليدية.

تضاف موجة البرد إلى العديد من الصعوبات في البلاد التي تكافح واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويواجه أكثر من نصف الأفغان البالغ عددهم 38 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي الحاد وثلاثة ملايين طفل معرضون لخطر سوء التغذية.

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