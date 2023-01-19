أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان 24 اليوم الخميس، انه تم تسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".

وأضافت الوكالة، أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة منتخبنا الوطني امام شقيقه العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، والتي انطلقت في السادس من الشهر الحالي بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.