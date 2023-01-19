الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من مجلس الجامعات الدولية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، في صلاح الدين اليوم الخميس، وفداً من مجلس الجامعات الدولية.

وضمَّ الوفد، رئيس مجلس الجامعات الدولية الدكتور أورهان حكمت عزيز أوغلو، ورئيس جامعة صلاح الدين الدكتور كروان يونس، ورئيس جامعة البوليتكنيك بأربيل الدكتور إدريس محمد طاهر.

كما تكوّن الوفد من رئيس جامعة الطب بأربيل الدكتور نور الدين إسماعيل، ورئيس جامعة سوران الدكتور شيروان شريف قرطاس، ورئيس جامعة بيان الدكتور أحمد ديزاي.

وناقش الحضور أوضاع الجامعات والمراكز الأكاديمية ومستوى التطور العلمي في المنطقة، ودور المراكز العلمية في قيادة ثقافات المجتمع الكوردستاني المختلفة ورفع المستوى الفكري لأفراد المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أشاد الوفد بحماس الرئيس بارزاني ودعمه المتواصل للجامعات والمراكز الأكاديمية في إقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية.