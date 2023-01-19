سیاسة

مسرور بارزاني يلتقي نظيره الهولندي في دافوس

author_image مظفر مزوري
کوردستان هولندا رئيس الوزراء دافوس القطاع الزراعي اقليم كوردستان بارزاني

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وتطرق الجانبان الى أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم "التقينا في دافوس اليوم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته".

وأضاف البيان "شكرنا خلال اللقاء، هولندا على تنسيقها وتعاونها المستمر مع إقليم كوردستان، وأشرنا إلى أنها من الدول الداعمة لحكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال التنويع الاقتصادي والنهوض بالقطاع الزراعي، الأمر الذي حقق تقدماً جيداً بهذا الصدد".

وأشار بيان رئيس الحكومة "ان رئيس الوزراء الهولندي أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في شتى المجالات، وخاصة المجال الزراعي".

وأوضح البيان "كما تطرقنا إلى أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية جذرياً وعلى أساس الدستور".

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