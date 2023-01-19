سیاسة

وفاة المصاب في "هجوم نصيبين" ودائرة علاقات كوردستان تطالب أنقرة باعتقال الجناة

author_image سوار أحمد
کوردستان دهوك تركيا مقتل عائلة

أربيل (كوردستان24)- توفي قبل قليل، الشخص الذي أصيب في الهجوم الذي شنه مسلحون في محافظة ماردين التركية فجر اليوم الخميس، على سيارة مدنية تقل افراد عائلة من محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وكان أربعة اشخاص قد قتلوا جراء الهجوم وأصيب خامس ويدعى ملا أحمد جلال الدين، بشكل بليغ، إلا أنه توفي اليوم متأثرا بجراحه.

من جهتها أدانت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان الهجوم بشدة، ووجهت التعازي لذوي الضحايا.

وطالبت الدائرة السلطات التركية، بإجراء التحقيق لمعرفة الجناة باقرب وقت وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

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