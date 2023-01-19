الرئيس بارزاني يعزي أسر ضحايا هجوم "نصيبين" ويدعو إلى محاسبة الجناة

أربيل (كوردستان 24)- عزى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أسر وذوي ضحايا الحادثة المأساوية على طريق نصيبين – ماردين في تركيا، ودعا إلى محاسبة مرتكبي الجريمة.

وقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة، يتحدرون من قضاء العمادية (آميدي) بمحافظة دهوك، في هجوم مسلح على سيارتهم على طريق أرتوكلو – نصيبين في تركيا.

وقال الرئيس بارزاني في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "أُعرب عن عميق حزني بسبب الهجوم على عدد من مواطني إقليم كوردستان، في محافظة ميردين التركية".

وأضاف "وأقدم أحر التعازي لأُسر ضحايا هذا الهجوم وأشاركهم أحزانهم".

وتابع "إنني على يقين بأن حكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية في تركيا سوف يبذلون قصارى جهودهم لكشف وقائع هذه الحادثة الأليمة والعثور على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة ".