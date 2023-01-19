رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي عدداً من قادة العالم

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار فعاليات منتدى دافوس، اليوم الخميس 19 كانون الثاني (يناير) 2023، في مأدبة غداء نظمتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الشهيرة تحت عنوان (مأدبة السياسة الخارجية).

وحضر مأدبة الغداء عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، ووزراء أوروبا والشرق الأوسط وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين، والعديد من الشخصيات وأصحاب الأعمال والتجّار العالميين الكبار.

وعقد رئيس الحكومة سلسلة محادثات مع عدد من الزعماء والقادة المشاركين، بينهم رئيس لاتيفيا اغيلس ليفتس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس ومؤسس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، ووزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، وعدد من الوزراء الأوروبيين وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين ورؤساء كبريات الشركات العالمية.