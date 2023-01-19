الرئيس بارزاني يستقبل الأمين العام السابق لاتحاد الجامعات العربية

‎أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 19 كانون الثاني 2023، في صلاح الدين، البروفسور سلطان أبو عرابي الأمين العام السابق لإتحاد الجامعات العربية.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن "البروفيسور الدكتور سلطان أبو عرابي أثنى في اللقاء على التقدم الحاصل في إقليم كوردستان من الازدهار والأمن والاستقرار".

وأضاف "كما أثنى الضيف على الدور الكبير والداعم للرئيس بارزاني في تطوير التعليم العالي في جامعات إقليم كوردستان، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين جامعات إقليم كوردستان والجامعات العربية وبشكل خاص تقوية العلاقات بين جامعات الإقليم وبين الجامعات الأردنية".

وتابع "وفي جانب آخر من اللقاء تم التأكيد على أهمية دور الجامعات والمراكز العلمية في الحفاظ على ثقافة وقيم المجتمع".