السوداني يوجه بإقامة حفل شعبي ويؤكد للمنتخب العراقي: ستحظون بتكريم خاص

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن المنتخب الوطني العراقي، سيحظى بتكريم خاص بعد فوزه بخليجي 25، موجها في الوقت نفسه، بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين.

وبدأ الحفل الختامي لبطولة خليجي 25، بعد فوز المنتخب العراقي على نظيره العماني بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب جذع النخلة بالبصرة.

وفاز اللاعب العراقي أيمن حسين بجائزة هداف بطولة خليجي 25.

كما فاز حارس المنتخب العُماني بجائزة أفضل حارس في بطولة خليجي 25، فيما حصل اللاعب العراقي ابراهيم بايش على جائزة أفضل لاعب في بطولة خليجي 25.

ووجه السوداني،اليوم الجمعة، بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان،إنه "بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الأبطال، أسود الرافدين، بفوزهم ببطولة كأس خليجي 25، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي".

وأضاف أن" هذا الحفل سيقام في ساحة الاحتفالات الكبرى، حيث سيصل وفد المنتخب الوطني إلى مطار بغداد قادماً من بصرة العطاء الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم الجمعة، وبإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها أبطالنا البواسل المتوّجين باللقب الخليجي، بعدما قدموا أداءً بطولياً مثّلوا به بلدنا العزيز خير وأفضل تمثيل".

وتابع :"مبارك للعراق وشعبة شكراً لمن أسهم في إنجاح هذه البطولة".