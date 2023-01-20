التطبيع مع السعودية والنووي الإيراني يخيمان على لقاء نتانياهو بمستشار الأمن القومي الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الخميس، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان حيث أجريا محادثات تركزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وتسعى إسرائيل إلى توسيع دائرة اتفاقات التطبيع مع الدول العربية والتي حصلت برعاية أمريكية، لتشمل السعودية، حيث ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقائه الخميس مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان على هذا المحور إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني.

وتضمن البيان أن نتانياهو وساليفان الذي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحثا "الجهود المشتركة لوقف برنامج إيران النووي وتحركات إيران في المنطقة". مضيفا أن رئيس الوزراء "رحب بالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

كما ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق "اتفاقات إبراهام"، في إشارة إلى اتفاقات التطبيع التي جرت في العام 2020 بين إسرائيل ودول عربية و"توسيع دائرة السلام مع التركيز على المملكة العربية السعودية".

وفاز نتانياهو في انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومته التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.

ويذكر أن الدولة العبرية وقعت في 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ثم السودان في كانون الثاني/يناير 2021.

واعتبر الفلسطينيون جميع هذه الاتفاقات "طعنة في الظهر"، إذ إنها خالفت الإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أساسا لأي سلام مع الدولة العبرية.

وتسعى إسرائيل إلى توسيع دائرة الاتفاقات التي حصلت برعاية أمريكية، لتشمل السعودية.

في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد أمام البرلمان "وضعنا الأسس لانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام وسيتم تسليم التفاصيل السرية لرئيس الوزراء القادم".

وأضاف "إذا أكملت الحكومة الجديدة المسار الذي رسمناه، فيمكن تطبيع العلاقات مع السعوديين خلال وقت قصير".