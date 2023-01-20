سیاسة

للمرة الأولى منذ أكثر من 5 أشهر.. هجوم جوي يستهدف قاعدة التحالف الدولي في التنف

author_image سوار أحمد
سوریا المرصد السوري التحالف الدولي قاعدة التنف

أربيل (كوردستان24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي، تعرضت خلال الساعات الفائتة لهجوم جوي من قبل طيران مسيّر مجهول المصدر.

وقال المرصد ان القاعدة الواقعة ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، تعرضت خلال الساعات الفائتة لهجوم جوي، يرجح أنه تابع للميليشيات الإيرانية.

وجرى استهداف المنطقة، الأمر الذي أدى لسقوط إصابات في صفوف قوات جيش سوريا الحرة "جيش مغاوير الثورة سابقاً"، وسط استنفار لقوات التحالف المتواجدة في المنطقة.
يذكر أن هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الجديد، وكذلك هو الأول من أكثر من 5 أشهر.

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