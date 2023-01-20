سیاسة

وزير خارجية إيران: زيارتنا إلى أنقرة منعت عملية عسكرية في شمالي سوريا

author_image سوار أحمد
إيران ايران تركيا عملية عسكرية

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن زيارته إلى أنقرة منعت عملية عسكرية في شمالي سوريا التي كان من المزمع أن تشنها تركيا، ضد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاءت تصريحات عبد اللهيان في مقابلة مصورة مع "تي آر تي وورلد"، ردا على سؤال حول لقاءاته الأخيرة مع الرئيس السوري بشار الأسد والمسؤولين الأتراك، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا.

وقال عبد اللهيان "قبل بضعة أشهر، طرحت هذه القضية أن تعتزم تركيا القيام بعمليات عسكرية على الأراضي السورية والمناطق الحدودية.. في ذلك الوقت، قمت بزيارة إلى أنقرة، وكانت الجمهورية الإسلامية تتابع قضية تركيا وسوريا مركزة على الحوار والحل السياسي، ويسعدنا أن تلك الجهود حالت دون وقوع هذه العملية العسكرية في المناطق الحدودية بين البلدين".

وأضاف عبد اللهيان "استمراراً لهذا المسار، رحبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً بالعلاقات الوثيقة بين دمشق وأنقرة لنشهد اليوم تقدما في هذا المجال، وأجرينا هذا الأسبوع محادثات مهمة مع بشار الأسد والرئيس رجب طيب أردوغان ووزيري خارجية الجانبين، وكان هدفنا إقامة علاقات أكثر موثوقية بين تركيا وسوريا وتقليل مخاوف الطرفين، ونحن على اتصال دائم ومباشر مع الجانب الروسي".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ترحب بالمحادثات بين تركيا والنظام السوري، زاعماً أن العلاقات بينهما تخدم مصالح المنطقة.

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