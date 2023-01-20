أمن

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تفاصيل "الهجوم المسيّر" على قاعدة التنف

"هذه الهجمات... تعرض قواتنا وشركائنا للخطر"
author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا العراق قاعدة التنف سوريا

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة أن ثلاث طائرات مسيّرة هاجمت قاعدة التنف التي يتمركز فيها عسكريون أمريكيون في سوريا.

وقالت القيادة في بيان إن قوات التحالف أسقطت طائرتين، إلا أن واحدة قصفت المجمع الذي يتواجد فيه فصيل من المعارضة السورية المسلحة.

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن عنصرين من فصيل "جيش سوريا الحرة" المعارض، أصيبا بجروح في الهجوم.

ولم يسفر القصف- الذي يعد الأول من نوعه خلال العام الجاري- عن سقوط إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو قوله "هذه الهجمات... تعرض قواتنا وشركائنا للخطر".

وأضاف أن مثل هذه الهجمات تقوض الحرب على داعش.

وقبل ذلك، رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون الهجوم من تدبير "الميليشيات الإيرانية"، في إشارة إلى الفصائل التي تقاتل إلى جانب دمشق.

وتأسست قاعدة التنف في آذار مارس 2016، في محافظة حمص على بعد 24 كيلومتراً إلى الغرب من معبر الوليد عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني.

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