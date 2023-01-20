أمن

داعش يخطف ثلاثة رعاة ويقتادهم إلى جهة مجهولة في ديالى

"أبلغنا المواطنين مراراً بضرورة عدم التوجه إلى مناطق الفراغ الأمني"
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العراق ديالى العراق داعش

أربيل (كوردستان 24)- أقدم مسلحو تنظيم داعش اليوم الجمعة على خطف ثلاثة رعاة واقتيادهم إلى جهة مجهولة في محافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العميد نهاد محمد في تصريح لكوردستان 24، إن مسلحي داعش خطفوا الرعاة في قرية خاتون التابعة إلى بلدة حمرين في محافظة ديالى.

وأضاف أن الرعاة اُقتيدوا إلى جهة مجهولة.

وتابع "أبلغنا المواطنين مراراً بضرورة عدم التوجه إلى مناطق الفراغ الأمني، لأنهم سيعرضون أنفسهم إلى الخطر على أيدي فلول داعش".

يأتي هذا في وقت اختطف فيه مسلحو داعش الأسبوع الماضي راعيين كورديين في منطقة داودة ضمن منطقة كرميان، وما زال مصيرهم مجهولاً.

 

من هريم الجاف

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