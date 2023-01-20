حكومة إقليم كوردستان تُرمم أكبر شارع تجاري في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- تعمل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان على ربط مناطق الإقليم بالطرق والشوارع الحديثة ذات الاتجاهين وذلك في إطار مشاريعها الخدمية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أن "آخر مشروع للحكومة هو ترميم شارع استراتيجي في مدينة زاخو".

وأضافت "وهو طريق مزدحم تستخدمه السيارات والشاحنات داخل وخارج إقليم كوردستان ويعرف بالطريق التجاري ويربط نفق زاخو ببوابتها".

وحول هذا المشروع قال المهندس المشرف على المشروع آراس جمال للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، "يبلغ طول هذا الشارع ذو الاتجاهين 1200 متر وعرض كل اتجاه 13 متراً".

وأكد جمال أنه "تم وضع وتركيب طبقة رخامية على طول الشارع تضم كافة اللوحات والإشارات المرورية، كما تم استخدام دهن بلاستيكي بسمك ثلاثة مليمترات لطلاء الشارع يمتاز بلونه الأفضل ويدوم طويلاً".

وأشارت الدائرة إلى أنه "تبلغ تكلفة المشروع 1.3 مليار دينار"، مؤكدةً أنه "اكتملت معظم أعماله وسيكون جاهزاً في وقت قريب لخدمة المارة والمركبات".