رئيس إقليم كوردستان يعزي ذوي ضحايا الهجوم المسلح في "نصيبين"

أربيل (كوردستان 24)- ‌أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع عائلتي ضحايا الهجوم المسلح على طريق نصيبين – ماردين في تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني "عبر لهم عن تعازيه على تعرض أفراد من العائلتين في ليلة الأربعاء الماضي إلى هجوم مسلح على طريق نصيبين في محافظة ماردين بتركيا أدى إلى مفارقتهم الحياة".

وأضاف البيان أنه "إلى جانب تعاطفه ومشاركته العميقة أحزان العائلتين وذوي الضحايا، دعا الله عزوجل أن يتغمد أرواح الضحايا بعطفه ورحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأكد أن "رئيس إقليم كوردستان طمأن عائلتي الضحايا إلى أنه يتابع القضية عن كثب مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية، وسيستمر في ذلك لحين تقديم الجناة للقضاء وينالوا العقاب على جريمتهم".

وتابع البيان "من جانبهم، عبر ذوو الضحايا من العائلتين عن شكرهم وامتنانهم لاتصال الرئيس نيجيرفان بارزاني بهم وتعاطفه معهم ومشاركتهم حزنهم، ودعوا الجهات المعنية في إقليم كوردستان إلى مواصلة مساعيها لحين تقديم الجناة وقتلة أفراد العائلتين للمحاكمة ومعاقبتهم".