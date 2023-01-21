إنفجار عبوة لاصقة في كركوك

أربيل (كوردستان24)- وقع إنفجار ليلة أمس في منطقة كوردستان بمحافظة كركوك، وحسب المعلومات فإن الانفجار ناجم عن عبوة لاصقة.

وقال مراسل كوردستان24 في كركوك "في وقت متأخر من مساء يوم أمس انفجرت عبوة لاصقة بسيارة في حي كوردستان بمحافظة كركوك".

وأضاف "كانت العبوة اللاصقة مثبتة على سيارة لأحد أفراد القوات الامنية، وفي طريق عودته الى منزله إنفجرت العبوة، وأسفر الانفجار عن خسائر مادية فقط".

وأشار مراسل كوردستان24 الى أنه "هرعت القوات الامنية الى مكان الانفجار وفتحوا تحقيقاً حول ملابسات الانفجار".