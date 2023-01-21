مقتل عسكري أميركي سابق في أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- قُتِل هذا الأسبوع في أوكرانيا جنديّ أميركي سابق، كان عضوا في كوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته هذه في العام 2019، حسبما أعلنت البحريّة الأميركيّة الجمعة.

وأكّدت البحريّة الأميركيّة بلسان متحدّث باسمها مقتل العسكري دانيال ويتني سويفت في دنيبرو بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير، مضيفة أنها لا تستطيع تقديم معلومات إضافية "بشأن أسباب وجوده" في أوكرانيا.

كان سويفت ينتمي إلى "نيفي سيلز"، وحدة النخبة المرموقة في البحريّة الأميركيّة.

تُثني الولايات المتحدة مواطنيها عن الذهاب للمشاركة في المعارك في أوكرانيا، لكنّ عددًا منهم قد قُتل هناك منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

المصدر: AFP