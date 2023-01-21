تخصيص 5 تذاكر سفر مجانية للاعبي منتخبنا الوطني

أربیل (كوردستان 24 ) - وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بتخصيص خمس تذاكر سفر مجانية نافذة لستة أشهر لصالح لاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي، اكراما لفوزهم في بطولة خليجي 25.

ونقل مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، في بيان تلقته (كوردستان 24 )، تهاني الوزير للاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي والفني، لمناسبة فوز اسود الرافدين ببطولة خليجي25.

وقال المدير العام، الذي كان على متن الرحلة التي نقلت وفد المنتخب الوطني من البصرة الى بغداد: أن "الوزير وجه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بتخصيص خمس تذاكر سفر مجانية نافذة لستة أشهر، لصالح لاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي".