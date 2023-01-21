اقتصاد

محكمة أستئناف الكرخ ترفع الحجز عن شركة تابعة للمتهم بـ"سرقة القرن "نور زهير"

author_image Kurdistan24 اربیل
المتهم نور زهير
المتهم نور زهير
العراق

 

أربيل (كوردستان24 ) - خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، الدائرة القانونية في وزارة المالية، لرفع الحجز عن حساب شركة العاصمة التابعة للمتهم الرئيسي بسرقة الامانات الضريبية نور زهير.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (كوردستان 24 )  أن رفع الحجز جاء لـ"استمرار تحويل واسترجاع الأموال من حساب الشركة التابعة لنور زهير إلى حساب الامانات الضريبية في مصرف الرافدين".

وسبق ان اطلق سراح المتهم نور زهير، فيما اكدت الجهات المختصة ان اطلاق سراحه مشروطًا وجاء ليستكمل نور زهير استرجاع المبالغ المالية المسروقة.

واستردت الحكومة العراقية حتى الان اكثر من 317 مليار دينار من الاموال المسروقة من أموال "الامانات الضريبية"، وهو مبلغ لايمثل سوى 8% من مجمل المبلغ المسروق والبالغ اكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي

كتاب محكمة أستئناف بغداد الكرخ
كتاب محكمة أستئناف بغداد الكرخ
كتاب محكمة أستئناف بغداد الكرخ
كتاب محكمة أستئناف بغداد الكرخ

 

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