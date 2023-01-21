لأسبابٍ مالية.. 6 دولٍ أعضاء في الأمم المتحدة تفقد حقّها في التصويت

أربيل (كوردستان 24)- فقدت ست دول أعضاء في الأمم المتحدة، حقّها في التصويت بالجمعية العامة، لأسبابٍ مالية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان ودومينيكا وغينيا الاستوائية والجابون، فقدت حقها بالتصويت، نتيجة تأخرها عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة.

وتحصل المنظمة على التمويل من خلال المساهمات المقررة والطوعية من الدول الأعضاء، وبلغت ميزانية الأمم المتحدة لعام 2020 نحو 3,1 مليار دولار، ينفق جزء كبير منها على مهمتها الأساسية المتمثلة في إحلال السلام والأمن.

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وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، إذا كانت متأخرات العضو تساوي أو تزيد عن المبلغ الذي كان يجب دفعه خلال العامين السابقين كاملين، يفقد العضو حقوق التصويت الخاصة به.

لكنه يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير "أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.

وتشغل الجابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين، ولهذا فإن القرار لن يؤثر على حقها في التصويت بالمجلس.

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والعام الماضي، كانت هذه هي حالة جزر القمر وساو تومي وبرينسيبي والصومال، حيث قررت الجمعية العامة أن تلك الدول ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت ومنحتها الإعفاء.

ووفقاً لرسالة غوتيريش، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76،244،991 دولار لفنزويلا ، و 1،835،303 دولار بالنسبة لـ لبنان، و 196،130 دولار لجنوب السودان.

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فيما تدفع غينيا الاستوائية 619،103 دولار، والجابون 61،686 دولار، و20،580 دولار لدومينيكا.

ويبلغ عدد أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة يمثّلون جميع الدول ذات السيادة في العالم.