لاول مرة .. اختيار ملكة جمال القطط في أربيل

أربیل (كوردستان 24 )- شهدت أربيل مسابقة لاختيار ملكة جمال القطط من بين 300 قطة من جميع أنحاء إقليم كوردستان.

وتأهلت 12 قطة إلى التصفيات النهائية للمسابقة التي تعد الأولى من نوعها في إقليم كوردستان والعراق، لتتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.

وفازت القطة "سي سي" بلقب ملكة جمال القطط وحصل صاحبها على جائزة نقدية قدرها 500 دولار، فيما فازت "منوش" بالمركز الثاني ليحصل صاحبها على جائزة قدرها 250 دولار، و"مالوس" بالمركز الثالث لتحصل صاحبتها على جائزة قدرها 100 دولار.

يشار إلى أن الاقتراع جرى إلكترونيا وشارك فيه محبو تربية الحيوانات الأليفة.

المصدر : گولان میدیا