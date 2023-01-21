العالم يحبس أنفاسه.. مجلس علماء الذرة يعلن تحديث "ساعة القيامة"

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة أنه سيعلن يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري عن تحديث "ساعة يوم القيامة" (Doomsday Clock)، المصممة للتنبؤ بمدى قرب البشرية من الإبادة المروعة.

وقال المجلس إنه "سيقرر الثلاثاء المقبل ما إذا كان الموعد نفسه الذي أعلن عنه سابقًا، وهو تثبيت عقارب الساعة عند 100 ثانية قبل منتصف الليل، أم إن هناك تغييرا ما في الأمر".

و"ساعة القيامة" هي ساعة رمزية أنشأها عام 1945 علماء، بعضهم شارك في برنامج صنع القنبلة النووية، ضمن خطة "نشرة علماء الذرة"، التي تضم إلى جانب الساعة خدمات علمية أخرى، ويتخذ العلماء قرارا بشأن تحريك عقارب الساعة من عدمه بناء على مؤشرات تحسّن وضع العالم في مواجهة الأخطار النووية والمناخية.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2022، أجرى المجلس تثبيت عقارب الساعة عند 100 ثانية فقط قبل "ساعة الصفر"، وهي الـ12 منتصف الليل.

وقالت النشرة إنها ستأخذ في الاعتبار التغيرات الجديدة التي طرأت على العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات البيولوجية، وانتشار الأسلحة النووية، وأزمة المناخ المستمرة، وحملات التضليل التي ترعاها الدولة والتقنيات التخريبية.

المصدر / الجزيرة نيت