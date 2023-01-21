نيجيرفان بارزاني يزور بغداد للمشاركة في الذكرى الـ 20 لاغتيال محمد باقر الحكيم

أربيل (كوردستان 24)- يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية العشرين لاغتيال محمد باقر الحكيم.

ومن المقرّر أن يحضر المراسيم، الرئاسات الأربع، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والأحزاب والتيارات الأخرى.

ومحمد باقر الحكيم هو مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والذي يعدُّ من قوى المعارضة التي عملت ضد النظام العراقي السابق.

ويعدّ من أبرز قادة الشيعة في العراق، وُلِد عام 1939 في النجف واغتيل عام 2003، بتفجير سيارة مفخخة، بعد خروجه من ضريح الإمام علي، حيث كان يلقي خطبة الجمعة.

وأسفر التفجير حينها، إضافةً للزعيم الشيعي، عن مقتل ثلاثةٍ وثمانين شخصاً.