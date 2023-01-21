سیاسة

نيجيرفان بارزاني يزور بغداد للمشاركة في الذكرى الـ 20 لاغتيال محمد باقر الحكيم

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني محمد باقر الحكيم بغداد إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية العشرين لاغتيال محمد باقر الحكيم.

ومن المقرّر أن يحضر المراسيم، الرئاسات الأربع، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والأحزاب والتيارات الأخرى.

ومحمد باقر الحكيم هو مؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والذي يعدُّ من قوى المعارضة التي عملت ضد النظام العراقي السابق.

ويعدّ من أبرز قادة الشيعة في العراق، وُلِد عام 1939 في النجف واغتيل عام 2003، بتفجير سيارة مفخخة، بعد خروجه من ضريح الإمام علي، حيث كان يلقي خطبة الجمعة.

وأسفر التفجير حينها، إضافةً للزعيم الشيعي، عن مقتل ثلاثةٍ وثمانين شخصاً.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف