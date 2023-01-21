السوداني يَعد بموازنة غير مسبوقة ويؤكد: اتخذنا قرارات لدعم الدينار

أربيل (كوردستان 24 ) - وعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، 21 كانون الثاني 2023 بموازنة مالية غير مسبوقة، فيما أكد اتخاذ اجراءات جريئة لدعم الدينار واستقراره.

وقال السوداني في كلمة له بمناسبة الحفل التأبيني الرسمي المقام في بغداد بذكرى يوم الشهيد العراقي، "نستذكرُ اليوم الشهادة، لكنْ بطعم النصر الذي تحققَ على الإرهاب، ونستذكر الدماء الزّكية، لكنْ بطعم الأمن والاستقرار الذي أغدقتهُ تلك التضحيات".

وأضاف رئيس الوزراء" نشارف اليوم على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة، وهو مختلف عن السنوات السابقة، وهي المرةُ الأولى أنْ يتمحور قانون الموازنةِ حول البرنامج الحكومي".

واكد السوداني "تواصل الحكومة دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزءٌ من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصدّ شجاع وحلول ناجعةٍ لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتْها الحكومة الحالية".

وتابع "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره"، محذرا "من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ"، مضيفا "أخذنا بنظر الاعتبار، في كلِّ خطواتنا، وفي أهدافِ الموازنة، أن نخفف الفقر المستوطنَ في بعض البيئات والقطّاعاتِ العراقية".