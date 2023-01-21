سیاسة

نيجيرفان بارزاني: الوقت مناسب لحل جميع المشاكل وإعادة دور العراق في المنطقة

author_image مظفر مزوري
کوردستان حفل تأبيني بغداد محمد باقر الحكيم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم، مشيراً الى أن الوقت مناسب لحل جميع المشاكل وإعادة دور العراق في المنطقة.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في كلمة له في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة إستشهاد محمد باقر الحكيم في بغداد "إن ذكرى استشهاد السيد الحكيم نستعيد من خلالها ذكرى أيام النضال المشترك ضد الدكتاتورية".

وأضاف بارزاني "يجب ضمان حقوق المكونات وفقاً للدستور"، مؤكداً على "دعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ بنود البرنامج الحكومي".

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله " تنفيذ بنود اتفاقية تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى "أن الوقت مناسب لحل جميع المشاكل وإعادة دور العراق في المنطقة".

وأكد بارزاني "بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم، وعلينا العمل بروح الشراكة والتعددية والقومية والمذهبية علامة قوة العراق"، مردفاً بالقول: "لدينا الوقت والفرصة للعمل على حل جميع المشكلات العالقة".

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