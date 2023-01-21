تقدیرا لدور الكورد في ناشفيل .. وضع لوحات باللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24 ) – تقديرا وتعبيرا لدور الكورد في مدينة ناشفيل بولاية تينسي الامريكية تم إسدال الستار عن لوحات باللغة الكوردية كتعبير وعرفان لدور الجالية الكوردية في المدينة من النواحي التاريخية والثقافية .

قالت بين سامي عبدالرحمن ممثلة حكومة أقليم كوردستان في الولايات المتحدة الامريكية في تصريح : نتوجه بالشكر والتقدير الى مواطني وحكومة ناشفيل للتقدير الذي حظيت به الجالية الكوردية ونعدها خطوة تاريخية ,

وأضافت ممثلة حكومة الاقليم ، أن مدينة ناشفيل وعلى مدى أكثر من 50 سنة كانت بيتا كورديا في أمريكا، وأن للكورد دور كبير في تطوير هذه المدينة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مشيرة أن اللوحة التي وضعت عبارة عن تذكير للناس بان هناك قومية لهم مكانة بارزة لدى أهالي ناشفيل وتاريخها .