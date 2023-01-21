اقتصاد

سلطة الطيران: تحرك لعقد اتفاقيات جديدة مع جميع دول الخليج

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مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
العراق

أربیل ( كوردستان 24 ) - أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، 21 كانون الثاني 2023 التحرك لعقد اتفاقيات جوية جديدة مع دول الخليج. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لدينا اتفاقيات مع كل دول الخليج وجميع النواقل الوطنية الخليجية تهبط في المطارات العراقية باستثناء الكويتية"، لافتاً إلى أنه "مستقبلاً قد تكون هناك اتفاقيات جوية مع الكويت".وأضاف الديوان، أن "سلطة الطيران المدني تعمل على عقد اتفاقيات جوية جديدة مع كل دول الخليج".وتابع أن "سلطة الطيران توافق على أي طلب تقدمه شركات الطيران ويستوفي المعايير والضوابط، مشيراً إلى أن "أغلب النواقل في الدول العربية لاسيما الإماراتية والسعودية والقطرية والعمانية لديها رحلات مستمرة في مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين".

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