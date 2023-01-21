بعد إدراجه على قائمة "الإرهاب".. الثوري الإيراني محذّراً الأوربيين: تحمّلوا العواقب

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الحرس الثوري الإيراني، السبت، تحذيراً إلى الاتحاد الأوروبي بعد تصنيفه ضمن القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية".

وصوّت البرلمان الأوروبي، ومقرّه مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الخميس الفائت، بأغلبية الأصوات لصالح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الإرهاب".

وفي أول تصريحٍ له منذ قرار البرلمان الأوروبي، قال قائد الحرس اللواء حسين سلامي، إن على الأوروبيين "تحمّل العواقب في حال أخطأوا"، بحسب فرانس برس.

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وأضاف "أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية وتعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز هذا الجيش العظيم المليء بقوة الإيمان والثقة والقدرة والإرادة".

وشدد سلامي على أن الحرس "لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه، لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرّك، نتحرّك بشكل أقوى".

قرار البرلمان الأوروبي، جاء تزامناً مع تعاظم التوتر بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، واتهام الغرب إيران بتزويد روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها ضدّ أوكرانيا.

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وأدان البرلمان في نص القرار "حملة القمع الوحشية التي تشنها إيران، بما في ذلك الحرس الثوري، على المظاهرات" التي دخلت شهرها الخامس.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران منذ الـ 16 سبتمبر أيلول 2022، ردّاً على وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى الشرطة بالعاصمة طهران.

وبموجب تلك الخطوة، سيُمنَع أعضاء وحدة النخبة في الجيش الإيراني من الوصول إلى أي أصولٍ لهم في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتقييد تحركّاتهم.

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وربما يصل الأمر في بعض الحالات إلى تعرضهم لتدابير معززة تتعلق "بالتعاون الشرطي والقضائي" في القضايا الجنائية، وفقاً للقواعد الأوروبية الخاصة بالكيانات المدرجة على القائمة السوداء.

ويحظر على الأشخاص والمنظمات داخل الاتحاد الأوروبي تمويل أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأفراد أو الكيانات المدرجة على القائمة الأوروبية للإرهاب، تحت طائلة العقوبات.