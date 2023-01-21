“ميدل إيست آي” : الرواتب العراقية تحت رحمة الفيدرالي الامريكي والحكومة أمام أزمة عميقة

أربيل (كوردستان 24 ) - نشر موقع “ميدل إيست آي”البريطاني تقريرا حول عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي وجاء فيه أن حكومة السوداني تواجه أزمة عميقة وأمامها أسابيع صعبة جدا .

وأضاف التقرير الى ان العراق يسعى الى تفاهمات مع الجانب الامريكي حول اجراءات المجلس الاحتياطي الفيدرالي المالية ضد الفساد وتهريب العملة في العراق، والتي ادت الى خفض قيمة الدينار العراقي، وفق موقع “ميدل إيست آي”

وقال التقرير، أن الحكومة العراقية ‎تواجه الآن نقصا في الدينار، مما جعلها تكافح من أجل دفع رواتب القطاع العام والوفاء بالتزاماتها الشهرية الأخرى، وفق مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، فأن “المشكلة التي يواجهها العراق هي ندرة الدينار، وليس الدولار”.

وتحتاج الحكومة العراقية، إلى ما لا يقل عن ثمانية تريليونات دينار (حوالي 5.5 مليار دولار) شهريا لدفع رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وضحايا الإرهاب .

وتأتي معظم هذه السيولة، من عائدات النفط العراقية، والتي تم دفعها منذ عام 2003 بالدولار إلى حساب يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتحول الخزانة الأمريكية 10 مليارات دولار سنويا إلى البنك المركزي العراقي من عائدات مبيعات النفط، من أجل تعزيز رصيدها بالعملة الأجنبية.

كما يتم تسليم هذا المبلغ نقدا على أربعة أقساط. قال المسؤولون إن جميع الدولارات جديدة ولها أرقام تسلسلية مسجلة لدى الاحتياطي الفيدرالي لسهولة التتبع.

ثم يبيع البنك المركزي العراقي الدولار من خلال مزاد العملات الأجنبية وقنوات أخرى للحصول على دينار لوزارة المالية.