غرفة محامي ماردين تعلّق على قضية مقتل مواطنين من دهوك في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت غرفة محامي ماردين، عن استعدادها لتقديم المساعدة القانونية لعوائل الضحايا في حادثة الهجوم على سيارتهم بتركيا.

وقُتِل خمسة أشخاص من عائلة واحدة، يتحدّرون من قضاء العمادية بمحافظة دهوك، في هجومٍ مسلّح على طريق نصيبين- ماردين، كانوا قد سافروا بغرض العلاج.

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وقالت غرفة المحامين إن السلطات التركية "ألقت القبض على ستة أشخاص بتهمة التورّط في الهجوم، قبل أن تفرج عن اثنين منهم"، لافتةً إلى أن السلطات "قيّدت القضية".

وأضافت "نراقب القضية منذ بداية الحادثة، وفي حال طلب أقارب الضحايا المساعدة القانونية، نحن جاهزون على تقديمها لهم".

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ودعت غرفة محامي ماردين في ختام بيانها، السلطات التركية بتقديم المشتبه بهم "للمحاكمة ومحاسبتهم".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، دعا الحكومة التركية إلى توضيح أسباب "الجريمة" في أسرعٍ وقتٍ ممكن، وتقديم مرتكبيها للعدالة.