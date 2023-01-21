نيجيرفان بارزاني يبحث مع السوداني تعزيز التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعزيز التنسيق والتعاون بين أربيل وبغداد.

وذكر بيان أصدرته الحكومة العراقية أن السوداني استقبل اليوم في بغداد "رئيس إقليم كردستان العراق السيد نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا في اللقاء "أهم المواضيع والقضايا على الصعيد الوطني، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وجاء في البيان "شهد اللقاء استعراض مسار العمل المشترك في قطاعات القوانين المتعلقة بالنفط والغاز، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتأمين الحدود".