بالصور | "جمال العراق الخفي" إلى العالمية بإخراج كوردي

أربيل (كوردستان 24)- "جمال العراق الخفي" فيلم وثائقي يتحدث عن المصور العراقي الراحل، لطيف العاني، وهو من إخراج المخرج الكوردي سهيم عمر خليفة، ومن المقرر انطلاق مهرجان دوکفیلا للأفلام الوثائقية في بلجيكا بالفيلم المذكور.

وذكر بيان للمخرج أن مهرجان دوکفیلا للأفلام الوثائقية يعد أهم مهرجان للأفلام الوثائقية في بلجيكا، حيث سيعرض فيه فيلم (جمال العراق الخفي) الذي يشارك أيضاً في قسم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية البلجيكية.

وصُوّر الفيلم على مدى خمس سنوات في العراق وبلجيكا وفرنسا ودبي، ليسرد خلاله 90 دقيقة من حياة لطيف العاني وأعماله.

وتجول طاقم الفيلم مع العاني (1932-2021) في العديد من محافظات العراق وإقليم كوردستان، لتوثيق بعض الأماکن التي كان الفوتوغرافي قد صورها في السابق.

لاس بیلغاس هو المنتج الرئيسي للفيلم وشارك خليفة في كتابة الفيلم وإخراجه، وشارك في الإنتاج كل من "سومریان" لإنتاج الدراما في العراق و'Faitesunvoeu' من فرنسا وقناة 'ART' الفرنسية و12 قنوات أوروبية أخرى.

وستقام الدورة التاسعة عشرة لمهرجان دوکوفیلا للأفلام الوثائقية، من الفترة الممتدة بين (22 وحتى 30 آذار 2023)، في مدينة لوفين البلجيكية، وسيوضع الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم ضمن القائمة الوثائقية لجوائز الأوسكار.

يذكر أن لطيف العاني ولد في كربلاء عام 1932، ونال شهرة عالمية باعتباره من رواد التصوير الفوتوغرافي في العراق والشرق الأوسط.

ساهم العاني في أرشفة العراق من الخمسينيات إلى السبعينيات، ولكنه توقف عن التصوير عندما تولى رئيس النظام السابق صدام حسين السلطة في العراق.

بدأ العاني التصوير الفوتوغرافي عندما كان يساعد شقيقه الذي يملك محالاً في شارع المتنبي ببغداد، وتعلم هناك المبادئ الأساسية للتصوير الفوتوغرافي، وفي عام 1947 أشترى له شقيقه أول آلة تصوير، ليمارس الفن الفوتوغرافي باحتراف عام 1954.