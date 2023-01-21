سیاسة

واشنطن تجدد دعمها لجهود حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- جددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت دعمها للمحادثات الرامية إلى حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك على لسان السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي خلال استقبالها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في إطار زيارته إلى بغداد.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الإقليم أن الجانبين بحثا العلاقات بين أربيل وبغداد وآخر المستجدات فيما يتعلق بالحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

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وأضاف البيان أن الجانبين أشارا خلال اللقاء إلى أن حل المشاكل بين الجانبين من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.

وأعربت رومانوسكي عن دعم بلادها للمفاوضات والجهود والخطوات الرامية لحل المشاكل بين أربيل وبغداد، وشكرت نيجيرفان بارزاني على دوره الإيجابي وجهوده المبذولة بهذا الصدد.

وفي جانب آخر من اللقاء، تطرق الجانبان إلى أهمية الوحدة بين القوى الكوردستانية، بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، وفق البيان.

 

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