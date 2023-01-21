كوردستان.. تسعيرة جديدة للمنازل المتأخرة عن نصب عدادات المياه

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للماء والمجاري في إقليم كوردستان اليوم السبت عن تسعيرة جديدة للجباية المالية من المواطنين الذين لم ينصّبوا في منازلهم عدادات مياه (ساعة ماء) إلى الآن.

وقال مدير عام الماء والمجاري في الإقليم آري أحمد في تصريح لكوردستان 24، إن المواطنين الذين لم يركّبوا إلى الآن عدّادات للمياه، سيجبى منهم مبلغ قدره 45 ألف دينار.

وأضاف أنه خلال العام الماضي كان على كل منزل تخلف عن تركيب عدّاد، دفع جباية بقيمة 100 ألف دينار شهرياً، مشيراً إلى أن المبلغ خُفض لاحقاً إلى 80 ألفاً.

وأوضح أحمد أن مبلغ الجباية خُفض مرة أخرى إلى 45 ألف دينار، وذلك بعد الكتاب الأخير الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أبدت دعمها لاستمرار العمل بمشروع نصب عداد مياه لكل المنازل والشقق والمحال السكنية والتجارية في أربيل.

كما دعت المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية ووضع حد لهدرها لما لذلك من تكاليف مالية باهظة.