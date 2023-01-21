سیاسة

نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يؤكدان أهمية دعم الحكومة الاتحادية لتنفيذ برنامجها

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا في اللقاء "آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد"
author_image أحمد حاجي
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
کوردستان نيجيرفان بارزاني محمد الحلبوسي بغداد الأوضاع السياسية في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أهمية دعم الحكومة الاتحادية لتنفيذ برنامجها في ضوء الاتفاق السياسي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته كوردستان 24، أنه "خلال زيارته إلى بغداد، اليوم السبت 21-1-2023 التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا في اللقاء "آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد"، وأكدا "أهمية دعم الحكومة الاتحادية لنجاحها في تنفيذ برنامجها في ضوء الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة بما يتضمنه من إصدار عدة قوانين".

212
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف