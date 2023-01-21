نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يؤكدان أهمية دعم الحكومة الاتحادية لتنفيذ برنامجها

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أهمية دعم الحكومة الاتحادية لتنفيذ برنامجها في ضوء الاتفاق السياسي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقته كوردستان 24، أنه "خلال زيارته إلى بغداد، اليوم السبت 21-1-2023 التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا في اللقاء "آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد"، وأكدا "أهمية دعم الحكومة الاتحادية لنجاحها في تنفيذ برنامجها في ضوء الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة بما يتضمنه من إصدار عدة قوانين".