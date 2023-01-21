ریاضة

أربيل تستقبل أعضاء المنتخب العراقي بعد فوزهم ببطولة كأس الخليج

ويعود تاريخ تتويج العراق بأول ألقابه إلى 1979 حين استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة
author_image أحمد حاجي
أربيل تستقبل المنتخب العراقي بعد فوزه ببطولة كأس الخليج
أربيل تستقبل المنتخب العراقي بعد فوزه ببطولة كأس الخليج
کوردستان منتخب العراق كأس الخليج أربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تستقبل مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أعضاء المنتخب العراقي، وذلك بعد فوزهم ببطولة خليجي 25 على حساب المنتخب العُماني.

وحول هذا الموضوع قال مصدر مطلع لكوردستان 24، إنه "سيتم استقبال أعضاء المنتخب العراقي في مدينة أربيل"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتوّج العراق المضيف بلقبه الرابع في كأس الخليج لكرة القدم، بفوزه الدراماتيكي القاتل على عُمان 3-2 بعد التمديد، الخميس، في نهائي "خليجي 25" على استاد البصرة الدولي بحضور أكثر من 65 ألف متفرج.

ويعود تاريخ تتويج العراق بأول ألقابه إلى 1979 حين استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة، ثم ظفر باللقب الثاني عام 1984 في مسقط وعاد من الرياض عام 1988 بلقب النسخة التاسعة.

وتأهل العراق إلى المباراة النهائية بعد فوزه العصيب على منتخب قطر 2-1 أمام أكثر من 65 ألف متفرج في نصف النهائي، فيما جاء تأهل عمان على حساب حاملة اللقب البحرين 1-0.

وبلغ العراق المربع الأخير بعد أن تصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عمان بفوزه على السعودية 2-0 واكتساحه لليمن بخماسية نظيفة.

 

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