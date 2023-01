الرئيس بارزاني يرحب بتصنيف البرلمان الألماني جرائم داعش ضد الإيزيديين إبادة جماعية

أربيل (كوردستان 24)- رحب الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت بقرار البرلمان الألماني (بوندستاغ) تصنيف جرائم داعش ضد الإيزيديين "إبادة جماعية".

وأقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" مذكرة تصنف ما ارتكبه تنظيم داعش بحق الإيزيديين على أنه "إبادة جماعية"، وأوصى بسلسلة من إجراءات المساعدة للإيزيديين.

وكتب الرئيس مسعود بارزاني على حسابه في تويتر إن قرار بوندستاغ المتعلق بالاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الإيزيديين "محل تقدير واعتزاز بالغ".

وأضاف "نجدد إعرابنا عن امتنانا لألمانيا وندعو حلفاءنا الغربيين الآخرين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لتصنيف هذه الفظائع على أنها أعمال إبادة جماعية".

The decision by @Bundestag to recognize the genocide against the Yezidi Kurds is a highly treasured decree. We reiterate our gratitude to Germany and call upon our other Western allies to engage in similar actions insofar as recognizing such atrocities as acts of genocide.