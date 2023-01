عمره 93 وعروسه 63.. ثاني رائد فضاء يسير على القمر يعقد قرانه

أربيل (كوردستان 24)- تزوج رائد الفضاء الأمريكي السابق باز ألدرين، الذي كان ثاني إنسان يسير على سطح القمر قبل ما يزيد على نصف قرن، في عيد ميلاده الثالث والتسعين قائلا إنه وعروسه "متحمسان مثل المراهقين".

وكتب ألدرين في حسابه على تويتر يقول "في عيد ميلادي الثالث والتسعين... يسعدني أن أعلن أنني والدكتورة أنكا فور التي أحبها منذ فترة طويلة قررنا الزواج".

تضمنت التغريدة صوراً للعروسين، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن العروس تبلغ من العمر 63 عاما.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn