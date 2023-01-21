عمره 93 وعروسه 63.. ثاني رائد فضاء يسير على القمر يعقد قرانه

أربيل (كوردستان 24)- تزوج رائد الفضاء الأمريكي السابق باز ألدرين، الذي كان ثاني إنسان يسير على سطح القمر قبل ما يزيد على نصف قرن، في عيد ميلاده الثالث والتسعين قائلا إنه وعروسه "متحمسان مثل المراهقين".

وكتب ألدرين في حسابه على تويتر يقول "في عيد ميلادي الثالث والتسعين... يسعدني أن أعلن أنني والدكتورة أنكا فور التي أحبها منذ فترة طويلة قررنا الزواج".

تضمنت التغريدة صوراً للعروسين، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن العروس تبلغ من العمر 63 عاما.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

اكتسب ألدرين شهرة عالمية ومكاناً في التاريخ من خلال وضع قدمه على سطح القمر بعد 20 دقيقة من قيام زميله رائد الفضاء نيل أرمسترونج بخطوته الملحمية الأولى في 20 يوليو تموز 1969 في إطار مهمة أبولو 11 التابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).

والعروس حاصلة على درجة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية.

وهذا هو الزواج الرابع لرائد الفضاء السابق.