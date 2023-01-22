الصادرات النفطية العراقية لأمريكا بلغت اكثر من 200 ألف برميل يوميا خلال أسبوع

أربيل (كوردستان24)- قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت لتصل إلى أكثر من 200 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وأفادت الإدارة في تقرير، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.677 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 353 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.677 ملايين برميل يوميا".

وتابعت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 201 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمعدل 150 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.707 ملايين، برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 909 آلاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 453 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 245 الف برميل يومياً".

وبحسب ما ذكرت الإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 211 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 172 الف برميل يوميا، ومن ليبيا معدل 132 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية روسيا او الاكوادور".