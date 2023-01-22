محكمة كندية تأمر بإعادة 4 رجال محتجزين شمال شرقي سوريا

أربيل (كوردستان24)- افادت وكالة أسوشيتد برس، إن قاض في محكمة كندية أمر الحكومة بالمساعدة في إعادة أربعة رجال كنديين محتجزين في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية، شمال شرقي سوريا.

ووجه قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون "أوتاوا" لطلب إعادة الرجال في أقرب وقت ممكن بشكل معقول وتزويدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.

والكنديون هم من بين العديد من الرعايا الأجانب في المعتقلات والمخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، التي استعادت المنطقة من تنظيم داعش.

وقال براون إن ممثل الحكومة الفيدرالية يجب أن يسافر إلى سوريا للمساعدة في تسهيل عودة الرجال الأربعة.

وكان أفراد عائلات الرجال، يجادلون في المحكمة بأنه يجب على الحكومة ترتيب عودتهم، قائلين إن رفض ذلك ينتهك حقوقهم الدستورية بحسب ما أوردته أسوشيتد برس.

ويوم الخميس، نقلت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي)عن المحامي لورنس جرينسبون الموكل من قبل عائلات المحتجزين قوله إن الحكومة الكندية وافقت على استعادة 19 طفلاً وسيدة محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا.

وأعادت كندا في تشرين الأول الماضي، امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا، وفي العام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.