سوريا| نحو 30 شخصاً عالقين تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى في الشيخ مقصود بـ حلب

أربيل (كوردستان 24)- يواجه نحو 30 شخصاً مصيراً مجهولاً، بعد احتجازهم تحت أنقاض مبنى مؤلّفٍ من خمسة طوابق تعرّض للانهيار فجر الأحد، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي سوريا.

مصدرٌ محلي، قال لـ كوردستان 24، إن 7 عوائل تسكن في المبنى المنهار، ومصير أفرادها (عددهم 30 شخصاً)، العالقين تحت الأنقاض لا يزال مجهولاً.

وبينما تحاول فرق الدفاع المدني انتشالهم، أكّد المصدر، أن تلك الوحدات نجحت حتى الآن في إجلاء شخصٍ واحد فقط، بعمر 15 عاماً لا يزال على قيد الحياة.

فيما لم يُعرف مصير الأشخاص الثلاثون، إن كانوا أحياءً أم لقوا مصرعهم، في وقتٍ تواصل فرق الإنقاذ وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) عمليات البحث وإزالة الأنقاض.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكوردية، ويقيم فيهما نحو 200 ألف شخص، معظمهم من أبناء عفرين.