صحة وبیئة

موجة أمطار وثلوج تجتاح إقليم كوردستان نهاية الشهر الجاري

author_image سوار أحمد
کوردستان ثلوج امطار اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- من المتوقع أن تضرب موجة ثلوج وأمطار، مناطق ومدن إقليم كوردستان، في نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

وذكر موقع AccuWeather، لحالة الطقس العالمي، ان الموجة تبدأ إعتباراً من يوم 28 من شهر كانون الثاني/يناير، وتستمر لمدة 7 أيام.

ووفقا لما نشره الموقع من تنبؤات لحالة الطقس، فإن الثلوج ستتساقط لمدة يومين في كل من: السليمانية وحلبجة نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، بينما تتساقط الثلوج على طول المرتفعات، وتهطل الأمطار في السهول.

ومن المتوقع أن يواجه إقليم كوردستان موجات من الثلوج والأمطار خلال شهر شباط المقبل.

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