أسعار العملات والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 165.000 دينار عراقي
100 يورو = 175.000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 200.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 87.000 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3700 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2037 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 510.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 450.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 385.000 دينار عراقي